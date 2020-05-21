شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يطرح كليب "ياللى أحبك موت" فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب ماجد المهندس لطرح كليب جديد يحمل اسم "يالي أحبك موت" في عيد الفطر وهي واحدة من أغنيات ألبوم " شهد الحروف" ، والأغنية من كلمات الأمير فهد بن خالد وألحان الموسيقار طلال ، وتولى وليد ناصيف مهمة إخراج الكليب ، وإشراف عام خالد أبو منذر وتم التصوير بدبي لمدة ثلاثة أيام .

وكان ماجد المهندس قد كشف عن الجزء الأول من ألبوم "شهد الحروف" في شهر يناير الماضي، ثم طرح في فبراير الدفعة الثانية من أغاني ألالبوم الذي تعاون بأكمله مع الموسيقار طلال من ناحية الألحان ، و هو يتألف من 10 أغنيات منها " قاضي غرامي " و " يكفي غياب " و " عيد ميلاد " و " المسألة فيها إن " و " بنام " و " شهد الحروف " و " جفن الليل و " شمسك غايبة و " ياللي احبك موت " و " لحظة هواي ".

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وقد تولى كتابة الأغنيات نخبة من أهم شعراء العالم العربي و من أبرزهم بدر بن عبد المحسن و سعود بن عبدالله و خالد المريخي ويوسف الشطي و فهد بن خالد ودايم السيف .