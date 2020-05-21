شاهد .. رامز جلال مع صديقه الوفي بمبينو

نشر النجم رامز جلال صورة من كواليس برنامج رامز مجنون رسمي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر رمز من خلالها مع الدمية، وعلق رامز عليها قائلًا: صديقي الوفي بمبينو. Advertisements يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي تقديم رامز جلال وأروى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحيي اسماعيل. المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحيي اسماعيل.

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