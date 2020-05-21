فيديو .. دياب يداعب جمهوره ويوضح حقيقة مدحت في فرصة تانية

نشر الفنان دياب فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر من خلاله ممازحًا جمهوره، الذي يهاجمه ويظن أن شخصية مدحت التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل فرصة تانية، هي شخصيته الحقيقة في البيت.

وظهرت زوجة الفنان دياب ضمن

الفيديو، وهي تضع مكياج بشكل مضحك كأنه يعذبها في البيت، كما علق على الفيديو قائلًا: الڤيديو ده توضيح للناس اللي بتسأل هو أنت في الحقيقة زي مدحت في فرصة تانية و جبتلكوا مراتي بنفسها أهو ترد عليكم.

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يذكر أن الفنان دياب شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل فرصة تانية، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار.