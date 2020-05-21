نشر الفنان دياب فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر من خلاله ممازحًا جمهوره، الذي يهاجمه ويظن أن شخصية مدحت التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل فرصة تانية، هي شخصيته الحقيقة في البيت.
وظهرت زوجة الفنان دياب ضمنالفيديو، وهي تضع مكياج بشكل مضحك كأنه يعذبها في البيت، كما علق على الفيديو قائلًا: الڤيديو ده توضيح للناس اللي بتسأل هو أنت في الحقيقة زي مدحت في فرصة تانية و جبتلكوا مراتي بنفسها أهو ترد عليكم.
يذكر أن الفنان دياب شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل فرصة تانية، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. دياب يداعب جمهوره ويوضح حقيقة مدحت في فرصة تانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.