كواليس عن الاستوديو والكلب بامبينو واختراع الأغنية في رامز مجنون رسمي

تبدأ الحلقة الأخيرة من برنامج رامز مجنون رسمي بالكشف عن كواليس المقلب، وأبرز اللقطات، حيث كشف النجم رامز جلال عن أغنية "رامز جلال نجم اليوتيوب .. ده واد شقي وكمان محبوب .. رامز جلال"، والتي تم اختراعها عند استضافة الفنان حسن شاكوش، وعندما قام بغنائها لأول مرة بعد المقلب

استخدمها رامز مع بقية الضيوف وجعلهم يغنوها معه.

أما عن الكلب بامبينو، فصرح رامز بأنه يظل ينتظر الضيف حتى يحل عليه الممل، وهو يجلس بمفرده مما جعله لاصطحاب الكلب بامبينو معه حتي يتسلى به.

كما كشف رامز عن خوفه من هاويس

وكابوريا، وخاصة عندما أصيب في يده، وأيضًا كشف رامز تفاصيل مذهلة عن تانك المقلب تحت الاستوديو، والذي يقع فيه الضيف بنهاية المقلب.

Advertisements

وفي نهاية الحلقة كشف رامز عن أبرز اللقطات للضيوف ومن بينهما مشاهد حصرية مثل رقص الفنان القدير محيي إسماعيل والفنانة القديرة فيفي عبده، وذلك بعد انتهاء المقلب.

شاهد من هنا