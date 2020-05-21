لفت الطفل آدم كريم الأنظار إليه عقب ظهوره في دور "عامر" حفيد الجدة السيناوية والدة الإرهابي بمسلسل "الاختيار"، فعندما تراه تشعر بأنه سيناوي من شدة إتقانه لتلك اللهجة، بالإضافة إلى ذلك فإن تعبيرات وجهه المؤثرة بشكل كبير جعل الجميع يشيد به في العمل.
وتدور أحداث مسلسل "الاختيار" حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
وكشف الطفل آدم كريم لـ "الـوفـد" أسرار حول مشاركته في مسلسل "الاختيار"، كما تحدث على تدريبيه على اللهجة السيناوية، وما السبب وراء ملامح وجههالتعبيرية في المسلسل.
وعن ترشيحه لدور عامر قال : "إن مخرج المسلسل بيتر ميمي من قام بترشيحي لهذا الدور، نظرا لأني شاركت من قبل في مسلسل كلبش3 بدور "عطية" نجل بروسلي وهو يعرف جيدا أدائي".
وعن كيفية تدريبيه على اللهجة السيناوية قال :" إنه تم إرسال مقطع صوتي له باللهجة السيناوية وحرص على حفظه سريعا حتى يتمكن منها".
وتابع حديثه قائلا : "عقب تصوير أولى مشاهدي في الاختيار قال لي الفنان أمير كرارة والفنانة ماجدة منير أنت ممثل شاطر أوي، كما أنيأيضا أحبهم أوي".
وعن ملامح الغضب التي كانت على وجهه من الضابط أحمد المنسي قال : "بصراحة المخرج بيتر ميمي كان بيقولي بص لأمير كرارة وكشر وأنا كنت بعمل كده لأن الدور يعتمد على تعبيرات الوجه بشكل اكبر من الكلام".
واستكمل حديثه قائلا : " عقب عرض أولى حلقات ظهوري في الاختيار وجدت ردود أفعال كثيرة إيجابية عن المشهد وأشاد كل من أمير كرارة وماجدة منير بتمثيلي".
وعن تخوفه من تصوير المشاهد في الاختيار قال":" بصراحة لا لم أشعر بالخوف نهائي كنت فرحان بالتمثيل وجميع المتواجدين كانوا يحرصوا على تشجيعي بشكل دائم".
وعن مثله الأعلى في الوسط الفني قال :" في الحقيقة مثلي الأعلى كل من الفنانين أمير كرارة ومحمد إمام وكنت بروح الجيم قبل كورونا وعندي عضلات زيهم وأتمنى أن أصبح مثلهم عندما أكبر".
كانت هذه تفاصيل خبر أدم كريم: مخرج الاختيار قالي كشر في المشهد.. وهكذا تدربت على اللهجة السيناوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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