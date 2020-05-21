انتهى الملحن وليد سعد من تسجيل ألحان أغنيته الجديدة "ما تغيبش ثواني" فى أول تعاون بينه وبين شركة لايف ستايلز ستوديوز.
وقد طرحت الشركة برومو الأغنية التى يقوم بغنائها المطرب الكبير وائل جسار، الأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي ومن إخراجفادى حداد.
جسار الفني ومن بينها "مشيت خلاص" و"خلينى ذكرى" و"غريبة الناس "و"يوم زفافك" و"بتوحشنى" و"لمين هعيش".
ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية فى أول أيام عيد الفطر المبارك، يذكر أن الملحن وليد سعد قدم من قبل العديد من الألحان الناجحة التى ارتبطت باسم الفنان وائل جسار وجميعها أصبحت علامات فى مشوار وائل
ولم يتوقف إبداع وليد سعد عن هذا الحد بل أبدع في العديد من الألحان الناجحة التى تنوعت بين الألحان الوطنية والاجتماعية والعاطفية والإنسانية، ومن أشهر هذه الألحان الأعمال التى أبدعها وليد سعد "الليلة المحمدية" و"عمرى و ذكرياته" وقلبك حنين يا نبى" و"بحبك يا مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر طرح أحدث أغنيات الملحن وليد سعد "ما تغيبش ثوانى" فى عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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