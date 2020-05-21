بالصور: هؤلاء النجوم لديهم توأم سيصدمكم!

دائماً ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شاردة وواردة عن حياتهم خاصة الشخصية منها، ومعرفة تفاصيل علاقاتهم العائلية والإجتماعية.

ودائماً ما كانت كاميرات المصورين تحرص على التقاط صور خاصة لمشاهير الفن في لحظات خاصة مع أشقائهم، خصوصاً الأشقاء التوائم في الصور أعلاه الذين يشبهونهم بشكل كبير، وفى بعض هذه الصور لا يستطيع المشاهد التمييز بين الشقيقين أو الشقيقتين لأنهما وبحسب المثل الشعبي كأنهما "فولة واتقسمت نصين".

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نعط بعض الأمثلة على كلامنا:

كان لدى الفنان الراحل عماد حمدي توأم اسمه عبدالرحمن، وكان توأماً متطابقاً بشدة لدرجة لا أحد يستطيع التفريق بينهما حتى والديهما، حيث كانا بنفس الطول ونفس درجة لون البشرة والشعر، وكان لكل منهما هوايته التي يحبها، فـعماد اتجه للفن، في حين عشق عبدالرحمن ممارسة الرياضة.

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النجمة زبيدة ثروت لديها أيضاً أخت توأم لا تفارقها تدعى حكمت، حتى بعد أن دخلت مجال الفن، كانت حكمت ثروت تزور شقيقتها زبيدة في استوديوهات تصوير أفلامها، وبسبب التشابه القوى بينهما، عرض أحد المخرجين على حكمت أن تشارك زبيدة في فيلم سينمائي يجمعهما، لكنها رفضت لأنها كانت لا تهوى الفن وفضلت المنزل وتكوين أسرة.

ظهرت توأم نجلاء فتحي خارج استوديوهات التصوير السينمائي، والتقطت لها عدسات المصورين، صوراً تذكارية مع شقيقتها منى فتحي في إحدى المناسبات الخاصة، مثل زفاف ياسمين أبو النجا الابنة الوحيدة لـنجلاء. وتردد بعض الأنباء عن عرض أكثر من عمل فني على منى، لكنها لم ترغب في التمثيل مطلقاً، ورفضت عدة عروض لدخول الوسط الفني.

شاهدوا الصور وعلقوا عليها.

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