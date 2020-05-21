محيي اسماعيل: أقسم بالله لم أكن أعرف بمقلب رامز وتم اختطافي وخداعي

عبر الفنان محيي إسماعيل عن استيائه مما حدث بحلقة برنامج «رامز مجنون رسمي»، والتي كان ضحيتَها، وأثار خوفه غضب الجمهور.

وقال محيي: «أقسم بالله العظيم لم أكن أعلم بمقلب رامز جلال؛ حيث تم اختطافي وخداعي، وفوجئت برامز جلال أمامي».

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وأضاف محيي، أن القصة بدأت عندما اتصل به أحد الأشخاص وأخبره برغبتهم في استضافته بحلقة ببرنامج حواري تقدمه الفنانة أروى، لكنه لم يكن يعرفها من قبل؛ لذلك طلب من هذا الشخص أن يرسل له بعض الحلقات لها عبر «واتس آب».

وتابع محيي، أنه أعجب بطريقتها؛ لذلك وافق على اللقاء، لكنه وجد نفسه مكبلاً بالقيود ورامز جلال ظهر فجأة أمامه.

وأوضح أنه وجد رامز جلال إنساناً آخر غير الذي عمل معه من قبل في فيلم «حد سامح حاجة»؛ حيث إنه أصبح أكثر عدوانية ويفعل أشياء غير منضبطة، تُملى عليه من فريق عمل البرنامج؛ لذلك فأنا حزين عليه.



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