شيماء سبت تهاجم رامز جلال بسبب محيي اسماعيل: «كيف هتربي أولادك يحترموك وإنت ما احترمتش الكبير؟!»

هاجمت الفنانة البحرينية شيماء سبت رامز جلال، وذلك بعدما وقع الفنان محيي إسماعيل ضحية برنامجه «رامز مجنون رسمي».

نشرت شيماء عبر حسابها على موقع الصور الشهير «إنستغرام» صورة من الحلقة وكتبت: «اليوم ما ضحكنا... اليوم حزنا واعتصرنا ألماً من هول ما حدث في البرنامج رامز مجنون رسمي، الليلة تحديداً سقطة كبيرة ووصل البرنامج إلى انعدام وتجريد من الإنسانية في أهم محطة عربية على مستوى العالم العربي كيف سمحتوا باللي صار في حلقة اليوم؟! مَن المسؤول عن اختيار الضيوف؟».

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واختتمت كلامها: «كيف بكرة تربي أولادك يحترمونك إذا إنت ما احترمت اللي أكبر منك؟! عيب والله عيب، أتمنى إعادة حساباتك بضيوفك؛ لأن كبار السن خط أحمر ما تتعداه».

يُذكر أن برنامج «رامز مجنون رسمي» يشهد في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

«رامز مجنون رسمي» يُعرض يومياً في تمام الساعة 6:30 مساءً على قناة MBC مصر.



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