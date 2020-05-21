مخرج مسلسل الاختيار يحذر من مشاهدة حلقة الليلة

وجه بيتر ميمي، مخرج مسلسل «الاختيار»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رسالة لأهالي وأقارب وأسر شهداء حادث كمين البرث الإرهابي، الذي وقع في شهر يوليو من عام 2017.

نشر بيتر ميمي صورة لأبطال الكمين بقيادة الشهيد العقيد أحمد المنسي؛ قائلاً: «رجاء.. اللي يعرف حد من أهالي شهداء حادث البرث، يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة ٢٨).. أنا بعتذر مبدئياً على صعوبة الحلقة».

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وأضاف: «أنا حاولت قدر المستطاع أن أقلل من بشاعة اللي حصل، بس في نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف إنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم لآخر نفس».

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وتابع: «تحية لمنسي ورجالة منسي وأهلهم اللي استحملوا فراقهم أو إصابتهم.. #الاختيار».

ويتناول مسلسل الاختيار لأول مرة، حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استُشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن العمل يُظهر العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

ومسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ‏ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي‎. ‎

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