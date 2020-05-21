يوسف الشريف يرفض أن تلمسه سهر الصايغ في أثناء تصوير مسلسل النهاية

رفض الفنان يوسف الشريف أن تلمسه الفنانة سهر الصايغ في أثناء تصوير بعض المشاهد من المسلسل النهاية، الذي كان من المفترض أن تمسك به سهر وتحتضنه.

وأكد يوسف الشريف للمخرج ياسر سامي أنه ضد فكرة الاختلاط أو اللمس، وهذا هو مبدأه منذ سنوات؛ لذلك لا بد أن يجد حلاً إخراجياً، حتى لا تقوم سهر الصايغ بلمسه بالمشهد الذي من المفترض أن تقوم خلاله بحمله ودفنه في الصحراء.

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وتسبب الأمر في أزمة كبيرة لياسر سامي، الذي صور المشهد بطريقة غريبة؛ حيث إنه أظهر وجه سهر الصايغ بالمشهد، وكأنها تحاول جذب زين «يوسف الشريف».

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وعلى الرغم من أن المشهد ظهر ضعيفاً من الناحية الإخراجية، لكن كان ذلك هو طلب بطل المسلسل «يوسف الشريف».

مسلسل النهاية بطولة يوسف الشريف وسهر الصايغ وناهد السباعي، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، واخراج ياسر سامي.

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