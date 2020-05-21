بالصور: أطفال يقلدون أبطال مسلسل البرنس بطريقة غريبة

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة كبيرة من الصور لعدد من الأطفال الذين خضعوا لجلسة تصوير، كمحاكاة لأبطال مسلسل البرنس.

وأظهرت الصور مدى تأثر الأطفال بأبطال المسلسل، كما جاءت ملامحهم قريبة إلى درجة كبيرة من ملامح فريق عمل المسلسل.

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ولاقت الصور رواجاً كبيراً عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كما اختلف رأي النشطاء حول هذه الصور بين مؤيد ومعارض؛ حيث أعجب الكثير بها، واعترض آخرون عليها؛ مؤكدين أن ذلك التأثر سلبي للغاية، ويعكس مدى تأثير الدراما بالسلب في أخلاق وسلوكيات الأطفال.

يذكر أن مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا وريم سامي وإدوارد ورحاب الجمل، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



