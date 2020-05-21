نجوم عرب بطائراتهم ويخوتهم الخاصة

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يملك الكثير من نجوم العالم العربي يخوت وطائرات خاصة بسبب الأموال الهائلة التي يمتلكوها، حيث بدأت المنافسة بينهم خاصة وانهم من نجوم الصف الأول.
دعونا نلقي نظرة على أهم النجوم العرب بطائراتهم ويخوتهم:
تعتبر الفنانة الإماراتية أحلام من أكثر الفنانات ثراءا في الوطن العربي، حيث دائما ما تتباهى بهذه الثروة، وترتدي أغلى و أثمن المجوهرات، والتي يقدر ثمنها بملايين الدولارات.ليصل الأمر بامتلاك طائرة خاصة بها، ويخت.
الفنانة شيريهان تزوجت من رجل الأعمال علاء الفاسي، وقد حصلت منه على مهر قدره ثلاثة ملايين جنيه، إلا أنها انفصلت عنه وتزوجت من رجل الأعمال علاء الخوجة، الذي خصص لها طائرة خاصة مع ضرتها الفنانة إسعاد يونس.
الفنان حسين الجسمي قام بشراء طائرة خاصة به أيضاً، أما حليمة بولند فهي تملك يخت ودائما تنشر صورها خلال جلسات التصوير على البحر.
تابعوا اجمل صور النجوم العرب الذين يملكون يخوتاً وطائرات.
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