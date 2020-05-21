بديع أبو شقرا يدعو لإدخال المعنّفين إلى السجن كالكلاب!‎

متابعة بتجـــــــرد: أطلّ الممثل النجم بديع أبو شقرا مع المذيعة ألين شمعون في برنامجها “صباح المدى” عبر اذاعه صوت المدى حيث تحدث مع شمعون التي تشارك أيضا في بطولة مسلسل “بالقلب” عن الاخير الذي تعرضه قناة ال LBC ومسلسل “بردانه انا” الذي تعرضه ال MTV وقال بديع إنَّ شخصية “باسم” المعنّف في “بردانه انا” كتابة كلوديا مرشليان تطلّبت منه جهداً جسدياً اكبر من غيرها إلا أنّ كل الأدوار تحتاج إلى جهد معين لكن هذا الجهد لا يكون خلال التصوير إنما بسبب انشغال البال في بدايات التصوير وقبله وهذا لأنه يطرحُ اسئلة حول النجاح وهل ستترجم الأفكار كما يريدها من العمل نفسه وهل ستكون الشخصية مترابطة ام لا؛ مضيفاً: الدور بحد ذاته سواء كان كبيراً او صغيراً لا يكون متعباً بالنسبة لي.

وعن إعجابه بالقضايا التي يطرحها مسلسل بالقلب كتابة طارق سويد وإخراج جوليان معلوف ومنها السلاح المتفلت والتبرع بالأعضاء؛ قال أبو شقرا انه ليس مع ان يُطرح الفن على أنه رساله لان هذا يعني ان هناك توجيهاً وتلقيناً مضيفاً بأن طارق سويد لم يفكر حين بدأ بالكتابة انه يود توجيه رسالة لكن القصة حملت تجارب حياتية ترجمت لاحقاً على شكل رسائل من الناس ويمكن لكل شخص ان يتلقى الرساله بمفهومه الخاص.

وعن زملائه في المسلسل منهم كارمن لبس وغابرييل يمين وسارة ابي كنعان ودارينا الجندي وآخرون قال بديع انه أعجب بمقال يصف الحال وكُتِبَ فيه انهم مجموعة من المحترفين يقومون بعمل تلفزيوني.. ابو شقرا علق: عملنا كثيراً لنرتقي بهذا القطاع المتروك من الدولة والمؤسسات الرسمية وأسعد حين أجد ممثلين حقيقيين غير طارئين على المهنة وهم يقدمون هذا المسلسل إنه انجاز حقيقي وهؤلاء هم الممثلون اللبنانيون وهناك المزيد منهم لكنهم منسيّون في بيوتهم.

هذا وتحدث بديع ل ألين عن دور باسم المُعَنّف في بردانه انا فقال: لا شيء ولو كان إلَهياً يبرر الجريمة مطلقاً.. فالعنف ضد المرأة هو أحد الأسباب الأساسية لتخلف المجتمعات واضاف ان على المرأة ان تتحكم بعواطفها وألا تخشى المجتمع وكلام الناس وانه بهذه الطريقة يتم سحب كل معنّف إلى السجن “متل الكلب”.

الجدير ذكره ان برنامج “صباح المدى” هو من اعداد الزميلة سارة تابت.