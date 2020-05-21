مسرحيات الزمن الجميل على نتفليكس في عيد الفطر

بدأت منصة نتفليكس للبث التدفقي على الإنترنت، عرض عدد من أشهر مسرحيات الزمن الجميل الكوميدية، تحت عنوان "ArabicNostalgia".





ومن أبرز المسرحيات التي تعرضها نتفليكس ابتداء من 21 مايو، "الواد سيد الشغال" و"مدرسة المشاغبين" و"ريا وسكينة" و"سك على بناتك" و"العيال كبرت" و"مراهق في الخمسين".





وكعادتها في الأعمال العربية، تقدم نتفليكس المسرحيات العربية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

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وكان الجمهور العربي تفاجأ منذ أسابيع، بترجمة أشهر الأفلام الكوميدية الناطقة باللهجة "المصرية" إلى الفصحى، مما جعلها مادة للتندر على وسائط التواصل الاجتماعي.





وكان من أبرز تلك الأفلام الناطقة بالعامية المصرية والتي تم ترجمتها إلى الفصحى، مجموعة أفلام محمد سعد التي أدى خلالها شخصية "اللمبي" الشهيرة. ومنها "اللي بالي بالك" و"الليمبي" و"وبوشكاش".



