رجل غامض يثير التساؤلات في صورة جنيفر لوبيز

أثارت النجمة العالمية جنيفر لوبيز الجدل بعد نشرها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، اثناء ممارستها التمارين الرياضية في صالة الألعاب الخاصة بمنزلها.

إلا ان الصورة لم تمر مرور الكرام خاصة بعدما ظهر وجه رجل غامض خلفها، حيث تساءل المتابعين عن هوية الشخص الموجود في الصورة؟

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” إلى أن الشخص الذي ظهر في الصورة ربما يكون مدرب “لوبيز”، لكن الأخيرة لم تعلق على الموضوع.

من جهة أخرى، أعلنت لوبيز، في الأيام الماضية عن إطلاق كتاب لابنتها الصغيرة “إيمي” في الأسواق، في شهر سبتمبر المقبل، تحت عنوان “إلهي ساعدني”، حيث تشارك إيمي الناس صلواتها اليومية الخاصة في كتابها الأول.