بالصور- ميل غيبسون يتسوق مع ابنه الذي يصغره بـ61 عامًا

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May 21, 2020
رصدت عدسات الكاميرات النجم ميل غيبسون وهو يستمتع بوقته مع حبيبته وابنهما خلال العزل المنزلي وذلك بعدما لاحقتهم الكاميرات في لوس انجلوس اثناء شرائهم مستلزمات منزلية.
ويحرص ميل غيبسون (64 عاماً) على تمضية وقته في ظل هذه الظروف الصعبة مع حبيبته “روزاليند روس” البالغة من العمر 29 عاماً، وابنهما “لارس جيرارد غيبسون” البالغ من العمر ثلاث سنوات.
وظهر الثلاثة بحالة معنوية جيدة، رغم فارق السن بين الأب وابنه وبين الأب وحبيبته.
نذكر أن النجم العالمي ميل غيبسون رزق بطفله “لارس جيرارد غيبسون” هو الأوّل من حبيبته روزاليندا روس. النجم لديه ثمانية أولاد آخرين وهم 6 أبناء وابنتان، سبعة منهم ولدوا خلال فترة زواجه الأول روبين مور، إلا أن ابنته الثانية “لوسيا” قد ولدت لامرأة أخرى اسمها أوكسانا جريجوريفا، كان انفصل عنها غيبسون في عام 2010.
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