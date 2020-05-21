مشروع جديد سيحمل لمسات الكاتبة مريم نعوم

May 21, 2020 بدأت ورشة سرد تحت اشراف السيناريست مريم نعوم بكتابة أولى حلقات مسلسلها الجديد “ست الكل” او “عرابة بيروت”. القصة لمريم نعوم والمسلسل مكون من ثمانية حلقات والتي من المقرر ان يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت قريبًا على ان يتم عرضه على احدى المنصات الالكترونية الشهيرة في أوائل العام المقبل، المسلسل تحت إشراف المنتج محمد مشيش ومن انتاج شركة‏ I-productions.







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