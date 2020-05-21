جيني إسبر: "لازم ما نفكر بأنانية في زمن كورونا.. ويجب أن نكون أذكياء" (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تتلقى النجمة السورية جيني إسبر أصداء إيجابية من الجمهور والمتابعين حول تجربتها بتقديم برنامجها الرمضاني "رحلة الملايين" الذي يعرض على قناتَي سوريا دراما و السورية ببث مباشر مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك.

واستطاعت إسبر أن تجذب الجمهور بروحها المرحة وسعيها إلى مساعدة المتصلين ليحصلوا على ربح جيد بالنسبة لهم يبدأ من عشرات الآلاف حتى عشرة ملايين ليرة سورية.

وبالإضافة إلى كون البرنامج يعتمد على المسابقات واتصالات الجمهور تستضيف إسبر يوميا فنانا يشاركها في مساعدة المتصلين للوصول إلى الإجابات الصحيحة ومن ثم الربح.

موقع فوشيا وخلال رصده لآراء الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأصداء التي تصل عبر حسابات جيني إسبر على فيسبوك وإنستغرام تواصل مع النجمة السورية للحديث معها حول تجربتها في التقديم وإن كان بالإمكان أن تتكرر.

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وأعربت إسبر عن سعادتها لما تتابعه وما يصلها من أصداء إيجابية مشيرة إلى أنها تحب خوض أية تجربة جديدة ومختلفة، وتسعى من خلال "رحلة الملايين" إلى إسعاد الناس مشيرة إلى أن النجاح نتيجة لجهود فريق كامل من إدارة وتحرير وإعداد وكل من عمل في البرنامج ولا تقبل أن تعزوه لنفسها ولا لنجوميتها وشهرتها فقط.

وقالت إسبر إن رسالتها من خلال البرنامج هي تقديم فكرة عن الأمل؛ إذ لا يعرف المتسابق ما الذي ينتظره، مؤكدة على سعيها لنشر الأمل عبر مفهوم "بكرا أحلى".

وحول إطلالاتها الجذابة والجميلة خلال حلقات البرنامج تحدثت إسبر عن المكياج والشعر ومسؤولي تصميم إطلالتها عبر مركزها الذي افتتحته حديثا معتبرة أن مصفف الشعر والماكييرة أصدقاؤها وشركاؤها في نجاح تصميم الإطلالات وتنوعها واختلافها بين حلقة وأخرى.

أما عن الأزياء فتحدثت عن المصممة منال عجاج التي تولت تصميم الأزياء على مدار ثلاثين حلقة ستظهر بها إسبر بإطلالات متنوعة بين العباءات والفساتين والأزياء التي تناسب الإطلالات اليومية الاعتيادية.

وبنهاية الفيديو وحول خروجها من منزلها يوميا لتقديم البرنامج وإن كانت تخاف من فيروس كورونا قالت إسبر إن الخوف حالة طبيعية لكنه عملها وهي تسعى إلى اتخاذ كل التدابير الاحترازية لحماية نفسها ومن حولها من فيروس كورونا.