ديمة بياعة ترد بشأن الصور الحميمة مع زوجها: "اعتبروها فيلم مصري قديم"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة السورية ديمة بياعة، إنها قضت معظم وقتها بالحجر المنزلي في المطبخ حيث تعيش في منزلها مع زوجها وعائلتها بدولة الإمارات.

وبينت في إطلالتها ببرنامج الفنان سيف الدين سبيعي، أنها تعلمت العديد من الطبخات والمأكولات الجديدة حتى ظنت نفسها "شيف"، مؤكدة أنها لا تعلم كم أصبح وزنها لأنها "كسرت الميزان" بسبب خوفها من معرفة وزنها الزائد.

الحياة الشخصية

وتحدثت بياعة عن حياتها الشخصية، مبينةً أنها عاشت مع زوجة أبيها في طفولتها، وكانت تعتبرها مثل أمها، وكشفت عن أنها لم تعش مع والدتها وخالتها (مها وسلمى المصري) لأنها ترعرعت بالإمارات مع والدها، لذلك لم يكن لوالدتها وخالتها علاقة بدخولها لعالم التمثيل والدراما بل لأنها أحبت أن تصبح ممثلة منذ طفولتها.

وتحدثت بياعة عن ابنها "ورد" الذي يحب العلوم، قائلة إنه منذ أن كان صغيرا وهو يحب الاختراع والعلوم وهي تعمل على تنمية هذه الموهبة الموجودة فيه، مشيرة إلى أنها اقتربت من الثقافة المغربية عندما ارتبطت بزوجها أحمد الحلو.

وكون الفنانة السورية غائبة عن رمضان الجاري 2020 منذ آخر مشاركة لها في العام الفائت 2019 في مسلسل البيئة الشامية "سلاسل دهب"، تحدثت بياعة عن سبب غيابها قائلة بأن ابنها "ورد" مرّ بظرف صحي قاسٍ ولذلك لم تستطع أن تتركه وتسافر وفضلت أن تبقى بجانب طفلها، مضيفة بأن فيروس كورونا المستجد حال أيضا دون ظهورها في هذا العام.

وعلّقت بياعة على الانتقادات الكثيرة التي طالتها بسبب الصور الحميمة التي تنشرها مع زوجها، مبيّنة بأنها لا ترى هذا الشيء معيبا، لكن على العالم العربي أن يكون أكثر تحررا؛ لأنه من الطبيعي أن تُقبل المرأة زوجها أو تحتضنه، قائلة "وإذا يعني اعتبروها فيلم مصري قديم".

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وأشارت بياعة إلى علاقتها مع الفنانة السورية كندا حنا، مبينة بأنها ألغت متابعة كندا على موقع إنستغرام وذلك لأن الأخيرة لا تتابع أحدا، قائلة: "كندا لغت متابعة الكل حتى زوجها وبالتالي أنا كمان لغيت المتابعة، أنا ما بفهم هي مالها قوة، مع أنها صديقتي وبحبا كتير بس لا يجوز".

رحلة ديمة العجيبة

وكشفت بياعة تفاصيل البرنامج الخاص بها وزوجها "رحلة ديمة العجيبة" الذي حقق نجاحا كبيرا في أوروبا بحسب قولها، مضيفة بأنه لم يُحدث ضجة في العالم العربي لأن المسلسل يُعرض باللغة السويدية وتُرجم إلى الإنجليزية، مؤكدة بأن البرنامج حقق نجاحا باهرا في السويد وأحبه الشعب الأوروبي كثيرا، كما حصل على جائزة ونتيجة النجاح الذي حققه تم إنتاج جزء ثان منه.

وحول بعض التفاصيل والتفضيلات الأخرى قالت بياعة إن مسلسل "صبايا" الذي انتشر عربيا وحقق نجاحا لها فقد بريقه بعد الجزء الثاني، مشيرة إلى أنه يُعتبر تجربة مهمة بالنسبة لها، وأن أعز صديقة لها من الـ صبايا هي الفنانة السورية ديمة الجندي.

ورأت بياعة بأن مسلسل "قوس قزح" كان تقليدا لمسلسل "الفصول الأربعة" لكن كل عمل له نكهته الخاصة، مؤكدةً على أن مسلسل "الفصول الأربعة" أهم عمل في مسيرتها الفنية، كما قالت بأنها تُفضل تجربتها مع الفنانة سلافة معمار أكثر من نظيرتها كاريس بشار، لأن هناك كاريزما وكيمياء خاصة بينها وبين سلافة.

ولفتت إلى أن خالتها الفنانة سلمى المصري تفوقت على والدتها مها المصري في مجال التمثيل.