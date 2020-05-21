تراند اليوم : "أم هارون" يثير ضجة من جديد.. هل موله ثري عربي؟ حياة الفهد تتوعد

ضجة جديدة أثارها مسلسل أم هارون من جديد، حيث أكدت الفنانة الكويتية حياة الفهد، أنها ستلجأ للقضاء حيال المزاعم التي انتشرت بشأن تمويل نجل شخصية عربية بارزة لمسلسل ”أم هارون“ الذي يعرض في رمضان الجاري، مؤكدًة أنها ستلاحق كل من يدعي أو يلفق إشاعات تجاه مسلسلها.

ونشرت حياة الفهد بيانا توضيحيا بشأن ما تم تداوله بشأن دعم ”أم هارون”، عبر حسابها الموثق على موقع ”إنستغرام“، مؤكدًة أن المسلسل يعد إنتاجا حصريا لمجموعة ”إم بي سي“ وأن منفذ العمل هما ”مؤسسة الفهد للإنتاج الفني“ وشركة ”جرناس“.



وكتبت حياة الفهد قائلة: ”بخصوص ما يتم تداوله عبر الوسائل المرئية أو السمعية من إحدى المحاميات أن ابن أحد الشخصيات في الدول العربية البارزة داعم لمسلسل ام_هارون عار عن الصحة نهائيا“.



وتابعت منشورها قائلة: ”المسلسل إنتاج حصري لمجموعة ام بي سي ومنفذ العمل مؤسسة الفهد للإنتاج وشركة جرناس فقط لا غير ولا يوجد أي تمويل آخر للعمل نهائيا“.



واختتمت: ”المسلسل لم يعرض على تلفزيون الكويت لا كعرض شراء أو كمنتج منفذ ولم يصور في دولة الكويت نهائيا“، مختتمة: ”أي جهة إعلامية أو شخصية تقوم بتلفيق إشاعات ستقوم مؤسسة الفهد للإنتاج الفني برفع قضايا عن كل مدع وعن كل إشاعة“.