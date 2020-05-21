نوال الزغبي تهنئ شقيقها مارسيل بعيد ميلاده وهو يرد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تقدمت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ بالتهنئة لشقيقها ومدير أعمال ​مارسيل الزغبي​ لمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف اليوم في 21 من شهر أيار/مايو.

ونشرت الزغبي صورة لها برفقة مارسيل وعلقت عليها :عيد ميلاد سعيد يا سندي، ليرد عليها :"يخليلي ياكي وتضلك بصحتك ويخليلك ولادك"، كما عايده الملحن المصري ​محمود الخيامي​ فكتب معلقا :"عيد ميلاد سعيد يا أخي..أتمنى لك كل الأفضل".

وكان آخر أعمال نوال الزغبي أغنية اتحاربت وهيتتر مسلسل سلطانة المعز ، للممثلة المصرية غادة عبد الرازق، والتي حققت نجاحاً كبيراً جدًا، وتقول كلمات الأغنية :"اتحاربت أنا وإتكرهت .. وشككونى فى نفسى تُهت .. إتحاسبت وشيلت ذنب .. شفُت غدر وشفُت كدب .. حاولوا ياما يهدوا فيا .. مين معايا ومين عليا ؟؟؟ .. الحياه مليانه ظَلمه .. وناس كتيرة مُزيفه .. ناس مايتوصفوش بكلمه .. والأمان بنا إختفى".

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