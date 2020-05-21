أكمل رسلان يفجع بموت أعز أحبابه-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري ​أكمل رسلان​ بأسف ولوعة وفاة والدته وذلك في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر سورة له برفقتها وعلق عليها :" الدوام لله.. امي في ذمة الله... ظهري انكسر يا امي ... ادعولها بالمغفره والرحمه".

وكان رسلان تعرض لحادث سير في الآونة الأخيرة لكنه نجا منه بأعجوبة ناشراً صوراً من الحادث وعلق عليه :"قدر الله وما شاء فعل.. معرفش طلعت من الحادثة دي سليم إزاي، الحمد لله والشكر لله".

إشارة إلى أن آخر أعماله كانت في السباق الرمضاني الماضي لعام 2019 ببرنامج مقالب يحمل اسم "فيلم رعب"، وتعتمد فكرته على تنفيذ مواقف رعب في المواطنين، من خلال مواقف مختلفة سواء في الشارع أو في أماكن مغلقة، وابتعد أكمل عن الغناء بسبب أزمات إنتاجية، أهمها عقد الاحتكار، ومن بين أغانيه: "هيموت"، "أوصافها"، "أناني"، "إبعد عني".

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