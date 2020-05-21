جيهان علامة تنفّذ مقلباً بإبنها خالد.. شاهدوا ما حصل - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد ميلاده، أعدت مصممة الأزياء ​جيهان علامة​، زوجة الفنان اللبناني ​راغب علامة​، مقلباً بإبنها ​خالد علامة​.

ونشرت جيهان عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه عدداً من الاشخاص وهم يتسللون إلى المدخل الأمامي للمنزل، قبل أن ينادوا خالد موجهين إليه رسالة تحد، وكأنهم يريدون خوض شجار معه، وداعين إياه إلى الخروج.

وحين فعل بدأوا بالقرع على الدف، فيما رقص راغب وجيهان.

وعلّقت جيهان على الفيديو، قائلة: "ابتكرت هذا السيناريو بنفسي، فيديو طريف لأحتفظ به في الذاكرة في يوم ميلادك خالد علامة".

وأضافت: "أهنئك أيضاً لمناسبة التخرج الذي تزامن مع عيد ميلادك. أمنحك قلبي لأنك جعلتني سعيدة وفخورة. شكراً لأنك أتحت لي هذه الفرصة السعيدة يا حبي".

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