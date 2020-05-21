إبن محمود عبد العزيز يكشف عن مرضه.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​محمد عبد العزيز​، إبن الممثل المصري الراحل ​محمود عبد العزيز​، سبب غيابه مؤخراً عن مواقع التواصل الإجتماعي. مشيراً الى أنه تعرّض لوعكة صحية.

ونشر محمد عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعيب، صورة ليده مع الأنابيب الطبية، وأوضح التفاصيل من خلال التعليق على الصورة، قائلاً: "الحمد لله على كل حال، اسف على إختفائى الكام يوم اللى فاتوا و السبب نزله معويه حاده، ربنا ما يورى حد اللى انا شفته الكام يوم اللى فاتوا، دعواتكم... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)".

وتفاعل معه الكثير من المتابعين والمشاهير أيضاً، ومنهم إنجي علي وهنا شيحة ونادية الجندي، متمنين له الشفاء العاجل، ومتسائلين عن طبيعة مرضه.

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