مانشستر يونايتد يخسر 123 مليون جنيه استرليني بسبب كورونا

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كما تراجعت قيمة الأرباح الأساسية لمانشستر يونايتد بنسبة 32 في المئة إلى 27.9 مليون جنيه إسترليني.
وحُرم جمهور كرة القدم حول العالم من المباريات المباشرة لنحو شهرين، وتوقفت معظم مسابقات الدوري الاحترافية في محاولة لمكافحة انتشار الفيروس.
وعانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لتوفير أموال، ولجأ بعضها لمنح إجازات للطواقم وعاد اللاعبون إلى التدريبات على أمل استئناف المباريات خلف أبواب مغلقة الشهر المقبل.
وقال النادي في بيان “تأثير الوباء وإجراءات مكافحة انتشاره مستمرة في تعطيل الأعمال بطرق مختلفة وخاصة فيما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني والأعمال في يوم المباراة”.
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