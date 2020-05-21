كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 06:19 مساءً - نشرت مصممة الأزياء ” جيهان علامة ” زوجة الفنان اللبناني ” راغب علامة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فييدو للمقلب التي قامت بإعداد لإبنهما ” خالد ” بمناسبة عيد ميلاده .
فظهر في مقطع الفيديو عدد من الرجال يدخلون إلى المنزل من المخل الأمامي ويقومون بمناداة خالد متحديين إياه بالخروج إليهم وكأنهم يريدون الشجار معه .
وعندما خرج خالد علامة إليهم بدأوا بالقرع على الدفوف التي كانوا يحملونها وبدأ راغب وجيهان في الرقص معه .
وكتبت جيهان علامة في تعليقها على مقطع الفيديو : ” ابتكرت هذا السيناريو بنفسي .. فيديو طريف لأحتفظ به في الذاكرة في يوم ميلادك خالد علامة ” .
وتابعت : ” أهنئك أيضا بمناسبة التخرج التي تتزامن مع عيد ميلادك .. أمنحك قلبي لأنك جعلتني سعيدة وفخورة .. شكرا لأنك أتحت لي هذه الفرصة السعيدة يا حبي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. زوجة راغب علامة تعد ” مقلب ” لإبنها خالد بمناسبة عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.