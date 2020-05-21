شاهد .. زوجة راغب علامة تعد ” مقلب ” لإبنها خالد بمناسبة عيد ميلاده

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 06:19 مساءً - نشرت مصممة الأزياء ” جيهان علامة ” زوجة الفنان اللبناني ” راغب علامة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فييدو للمقلب التي قامت بإعداد لإبنهما ” خالد ” بمناسبة عيد ميلاده .

فظهر في مقطع الفيديو عدد من الرجال يدخلون إلى المنزل من المخل الأمامي ويقومون بمناداة خالد متحديين إياه بالخروج إليهم وكأنهم يريدون الشجار معه .

وعندما خرج خالد علامة إليهم بدأوا بالقرع على الدفوف التي كانوا يحملونها وبدأ راغب وجيهان في الرقص معه .

وكتبت جيهان علامة في تعليقها على مقطع الفيديو : ” ابتكرت هذا السيناريو بنفسي .. فيديو طريف لأحتفظ به في الذاكرة في يوم ميلادك خالد علامة ” .

وتابعت : ” أهنئك أيضا بمناسبة التخرج التي تتزامن مع عيد ميلادك .. أمنحك قلبي لأنك جعلتني سعيدة وفخورة .. شكرا لأنك أتحت لي هذه الفرصة السعيدة يا حبي ” .