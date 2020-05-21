فن ومشاهير

نجيب ساويرس يكشف حقيقة إصابة شقيقه بفيروس كورونا

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 06:19 مساءً - أجرى رجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” لقاءا مع المذيعة ” أمل الحناوي ” على قناة روسيا .

وخلال اللقاء كشف نجيب ساويرس عن إصابة شقيقه بفيروس المستجد وذلك بعد أن سافر إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية .

فقال : ” أخويا كان رايح سويسرا عشان يعمل عملية ولما راح هناك اكتشفوا إصابته بكورونا بعد الكشف عليه ” .

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وتابع : ” قاعد في السرير وكان بدأ يتماثل للشفاء وقالوله عاوز تجرب الدوا الجديد ريمديسيفير .. قالهم أجرب فخده وجاب نتيجة وخف في 3 أيام ولو مخدوش كان هيخف في 10 أيام ” .

وأشار نجيب ساويرس إلى أن إبن شقيقه أصيب هو الآخر بالفيروس بعد انتقال العدوى له ولكنه تماثل للشفاء أيضا .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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