نجيب ساويرس يكشف حقيقة إصابة شقيقه بفيروس كورونا

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كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 06:19 مساءً - أجرى رجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” لقاءا مع المذيعة ” أمل الحناوي ” على قناة روسيا .
وخلال اللقاء كشف نجيب ساويرس عن إصابة شقيقه بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد أن سافر إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية .
فقال : ” أخويا كان رايح سويسرا عشان يعمل عملية ولما راح هناك اكتشفوا إصابته بكورونا بعد الكشف عليه ” .
وتابع : ” قاعد في السرير وكان بدأ يتماثل للشفاء وقالوله عاوز تجرب الدوا الجديد ريمديسيفير .. قالهم أجرب فخده وجاب نتيجة وخف في 3 أيام ولو مخدوش كان هيخف في 10 أيام ” .
وأشار نجيب ساويرس إلى أن إبن شقيقه أصيب هو الآخر بالفيروس بعد انتقال العدوى له ولكنه تماثل للشفاء أيضا .
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