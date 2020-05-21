هذا الطفل أصبح من أشهر نجوم الفن في العالم العربي.. خمنوا من هو؟

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 06:19 مساءً - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان خليجى شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر عدة أشهر ، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء. وتفاعل معها كثيرون، ودار الجدل حول مدى الشبه بين شكل الفنان في طفولته وشكله الحالي.

أنه المطرب الإماراتى “حسين الجسمى”الذي أصبح حالياً من أهم نجوم الفن في العالم العربي، واستطاع أن يحوز شهره وجماهيرية عريضة، وذلك بفضل صوته النادر والمميز الذي يحوي إحساساً عالياً وإمكانات مذهلة ،

يُذكر عن الفنان حسين الجسمى، أن مطرب إماراتي ولد عام 1979 ، بدأ مشواره الفني من عمر السابعة عشرة مع الاغاني الشعبيه ،وشارك في برنامج البحث عن المواهب ضمن مهرجان دبي للتسوق حيث فز بجدارة بالمركز الأول عن فئة الهواة. كما تشارك مع أخوانه “صالح” و “جمال” و “فهد” في تأسيس فرقة موسيقية تحمل إسم (فرقة الخليج) حيث كانوا يحيون مناسبات الافراح بالمنطقة الشرقية لدولة الإماراتى وكانت من الفرق المحلية المشهورة. وكانت أولى اطلالات الفنان حسين الجسمي رسميا عبر “مهرجان هلا فبراير” 2002 بعد صدور البومه الأول.

كما حاز الجسمى علي العديد من الجوائز خلال مشوارة الفنى وأطلق العديد من الألبومات الغنائية والأغانى الـ “سولو”، وتألق بمشاركته بالغناء في تترات المسلسلات العربية خاصة المصرية، التى جعلت منه من أهم المطربين في مصر والعالم العربي .