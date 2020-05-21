كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 06:19 مساءً - خرج الفنان ” محيي إسماعيل ” بتصريحات تليفزيونية في تعليقه على ظهوره مع الفنان ” رامز جلال ” في حلقة يوم أمس الأربعاء ببرنامج ” رامز مجنون رسمي ” .
وكشف محيي إسماعيل عن تعرضه لأزمة صحية شديدة بعد تصوير حلقة البرنامج أدت إلى دخوله المستشفى .
فقال : ” دخلت مستشفى الزهراء بعد تصوير هذه الحلقة خاصة أنني تعرضت لارتفاع في ضغط الدم ” .
وتابع : ” أطالب بحقي المادي في هذه الحلقة خاصة بعد ما تعرضت له وتعويضا عن المقلب .. خاصة أن برامج المقالب مختلفة عن البرامج الحوارية ” .
وأكد محيي إسماعيل على إنه لم يكن علم بالمقلب الذي تعرض له من قبل رامز جلال .. وأضاف : ” كل ما كنت أعلم به هو أنه برنامج خاص بالإعلامية أروى ” .
كانت هذه تفاصيل خبر محيي إسماعيل بعد مقلب رامز جلال : ” دخلت المستشفى وأطالب بتعويض “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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