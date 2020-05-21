كيم كاردشيان تبيع ملايين الكمامات في أقل من ساعة!

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 06:19 مساءً - حظيت كمامات طرحتها النجمة الأمريكية، كيم كاردشيان، للبيع بإقبال غير مسبوق من جانب معجبيها حيث انها نفذت خلال أقل من ساعة فقط.

ونفذت الكمامات الخاصة بكيم كاردشيان بعد قال من ساعة من طرحها على الموقع المخصص لبيعها سكيمز.

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وتتميز الكمامات بقابليتها لإعادة الاستخدام، وتتوافر في 5 ظلال محايدة مصممة لتتناسب مع ألوان البشرة المختلفة.



وتبلغ قيمة الكمامة 8 دولارات، وهي مصنوعة من مزيج من النايلون والسباندكس. بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.



وأكد القائمون على أقنعة وجه كاردشيان التي تحمل علامتها التجارية «سكيمز» أنها غير مخصصة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، ولكن يتمثل دورها في تقليل التعرض لإفرازات الوجه.

وقالت الشركة: إن الدفعة الثانية من أقنعة الوجه ستتوافر عبر موقعها، الأسبوع المقبل، كما أنه يمكن التسجيل في «قائمة انتظار» للحصول على تنبيه عبر الهاتف الذكي عند توافر الأقنعة في المخازن من جديد.