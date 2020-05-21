خاص- زواج جيهان خمّاس وأنور نور تحت مجهر موقع الخليج 365

تألق كل من الممثلين جيهان خمّاس وأنور نور في مسلسل “الباشا” بجزئيه الأول والثاني، حيث شكلا ثنائياً مميزاً وأحبهما الجمهور مع بعضهما، ولا شك في أنها خطوة ذكية من المنتج مروان حداد ليعيدهما الى الشاشة من جديد مع بعضهما ولكن هذه المرة “اونلاين” بمسلسل حمل عنوان “يا دللي يا انا” بدأ عرضه مع بداية شهر رمضان حصرياً على قناة شركة مروى غروب على يوتيوب.

المسلسل بطولة جيهان خمّاس وانور نور، كتابة رازي وردة، اخراج مكرم الريس، وهو من النوع “رومانتيك لايت كوميدي” تدور أحداثه حول رجل وامرأة متزوجين لديهما مشاكل عديدة ولكن يضطران للالتزام بالحجر المنزلي في نفس البيت بسبب فيروس كورونا، عن هذه التجربة تواصل موقع “الخليج 365” مع الممثلين جيهان خمّاس وانور نور لمعرفة رأيهما بهذه التجربة وكان لنا معهما هذا اللقاء ضمن مجموعة من الأسئلة وجهت الى الممثلين المميزين.

الممثل أنور نور.

س: ما رأيكما بهذه التجربة الجديدة بـ “يا دللي يا انا” خاصة أنها اونلاين؟

ج: “يا دللي يا انا” تجربة فريدة وجديدة حاولنا من خلالها أن نرفه الناس ولو قليلاً لنضفي بعض الأجواء اللطيفة خاصةً بهذه الظروف الصعبة. شخصياً كانت تجربة رائعة. لأن لا يوجد الكثير من السيتكوم في لبنان هذه الايام وحتى بالعالم العربي. فشكر كبير للاستاذ المنتج مروان حداد على هذه الفكرة الجميلة، كانت فسحة من الأمل قدرنا نلعب شخصيات خفيفة و مهضومة والناس أحبتها. وطبعاً الحياة كلها أصبحت اونلاين في هذه الأيام.

س: هل شعرت بالانزعاج بعد خروجك من المنافسة في شهر رمضان بعد تعثّر تصوير مسلسل “الباشا3” بسبب كورونا؟

ج: صراحة مسلسل “الباشا” كان من أهم الاعمال التي قدمتها تمثيلياً وأكثرها نجاحاً. دور “وحيد” اخذ مجهوداً عاطفياً وجسدياً ولكن حصدت تعبي من اصداء الناس ومن حبّهم للشخصية و تعلّقهم بها.

س: أخبرنا عن الثنائية بينك وبين جيهان خمّاس؟ هل هي مريحة؟

ج: جيهان صديقة قديمة وعزيزة والعمل معها فيه متعة دائماً ومريح. الجو الذي نخلقه على الـ Set صاخب وفرِح وقريب جداً من الجو بمسلسل “يا دللي يا انا”.

شكر كبير للمخرج مكرم الريّس على الاخراج الجميل ولأنه تحمّلنا كل يوم تصوير. واكيد للكاتب رازي وردة على النص الخفيف الظل، القريب للقلب والمضحك. دائما مبدع.

الممثلة جيهان خمّاس.

س: ما رأيكما بهذه التجربة الجديدة بـ “يا دللي يا انا” خاصة أنها اونلاين؟

ج: كما عودنا المنتج الاستاذ مروان حداد على التجدد، الفكرة كانت جميلة وجديدة وخفيفة خاصة إننا أصبحنا بعصر الإنترنت فهذه التجربة جميلة.

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س: هل شعرت بالانزعاج بعد خروجك من المنافسة في شهر رمضان بعد تعثّر تصوير مسلسل “الباشا3” بسبب كورونا؟

ج: لا أعتبر نفسي خرجت من السباق الرمضاني لأن مسلسل “يا دللي يا أنا” لا يقل أهمية عن باقي المسلسلات الرمضانية.

س: كم هي ناجحة هذه التجربة؟ وماذا تخبريننا عن الاصداء؟

ج: الحمدالله التجربة جميلة وحسب نسب المشاهدات بهذا الشهر الفضيل فتعتبر ناجحة. أما الأصداء تقريبًا كلها إيجابية، الناس أحبوا كثيراً المسلسل لأن فيه من الواقع الذي نعيشه بزمن الكورونا بطريقة كوميديّة خفيفة بعيداً عن المشاكل والدراما.

س: ماذا تخبرينا عن الثنائية مع انور نور؟

ج: الثنائية نجحت بمسلسل “الباشا” والحمدالله مستمرة بنجاحها بمسلسل “يا دللي يا أنا”، ثنائية لطيفة بعيدة عن التصنع.

س: كم هي مريحة هذه الثنائية لكما؟

ج: مريحة لاننا صديقان ونفهم على بعضنا بسرعة وهذا الشيء يساعدنا أثناء تصوير المشاهد.

س: ماذا تكشفين عن المسلسل لقراء موقع “الخليج 365”؟

ج: انشالله المسلسل سيكون له عدة أجزاء ومع ضيوف شرف سينضمون الى رامونا وفريد أي جيهان وأنور.

المسلسل يحقق نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب وقد رصد موقع “الخليج 365” عدد المشاهدات بمقال مفصل لقراءة الخبر: خاص- مروى غروب تعبر بنجاح الى عالم الأونلاين

كما أن تتر المسلسل يؤديه الفنان أنور نور بصوته وهو من الحان و توزيع مصطفى مطر، كلمات جويس عطالله.