خاص- ورد الخال تتجرأ وتقول لهؤلاء “ما بقى رح مثّل؟”

فاجأت الممثلة ورد الخال المتابعين عبر حسابها على موقع انستغرام بتعليق جريء، انتقدت من خلاله بطريقة غير مباشرة الدخلاء على مهنة التمثيل.

ونشرت ورد الخال صورة رسمتها بنفسها قلّدت فيها رسومات والدتها الرسامة مهى بيرقدار، حيث ظهر التأثر واضح بين رسمتها وستايل والدتها. معترفة في الوقت نفسه انها لن ترسم بعد الآن، طارحة سؤالاً كم هناك من أشخاص يجب أن يكونوا جريئين ليقولوا لانفسهم “ما بقى راح مثّل”.

وكتبت ورد على الصورة قائلة: “صح متأثرة بـ ستيل مهى (والدتي) لهيك انا مش رسامة.. هيدي لوحة انا رسمتها من سنتين .. العبرة، مش غلط تتأثّر، بس غلط تقلّد.. وهيك الفن عندنا… نسخ، تقليد، الى حدّ المسخ.. بكلمة: ما رح ارسم…. قديش في ناس لازم تكون جريئة وتقول: ما بقى رح مثّل؟“.

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موقع “الخليج 365” استفتى القراء بسؤال “هل تشاركون الممثلة ورد الخال تعليقها على صورتها؟” أتت النتيجة 66% طبعاً و34% ابدًا وذلك بعدما صوّت الآلاف من المتابعين خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

وقد لاقى قراء موقعنا ورد الخال عند منتصف الطريق ليؤكدوا على كلامها خاصة بعدما شهد الوسط الدرامي دخلاء على المهنة وبحسب قول ورد “الهواية شيء والمهنة شيء آخر”.

من جهة أخرى، رُشح الفيلم السينمائي القصير “نطفة” بطولة النجمة اللبنانية ورد الخال واخراج سالم حدشيتي للمنافسة ضمن مهرجان سويسرا السينمائي العالمي Switzerland International Film Festival ومهرجان امستردام Amsterdam International Awards