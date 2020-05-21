مكسيم خليل: كفانا عنصرية..و"غسان" في "أولاد آدم" نابع مما نعيشه (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّر الفنان السوري مكسيم خليل عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها بشأن شخصية "غسان يونس"، والتي جسدها في مسلسل "أولاد آدم"، ويُعرض في رمضان الجاري، موضحًا أن الشخصية الشريرة تلك نابعة من جنون وشيزوفرينيا نعيشها في المجتمع، ومبينًا أن الشيزوفرينا تصنع الكثير من الأدوار.

وقال مكسيم خليل في مداخلة له ببرنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه الإعلامية السعودية سارة دندراوي، عبر شاشة "العربية"، إن شخصية "غسان" بها جانب سيكوباتي، لافتًا إلى أن الشر الذي ظهر عليه غسان هو ذهابه لأبعد من السيكوباتية فأصبح لا يحب الخير لأحد وخلقت لديه أحقادًا تجاه الجميع.

وبيّن مكسيم خليل، أن تركيز دوره على الفساد في الوسط الإعلامي، لا يعني بالضرورة أنه ظلم هذا الوسط، لأن الشخصيات الفاسدة موجودة بكل المجالات مردفًا: "الوسط الإعلامي منو مجرد من الشخصيات الفاسدة ولكن الخطورة بالوسط الإعلامي أن يكون يدًا تمتد للفسدة".

وأكد خليل، على رفضه التام بشأن ما يُثار حول كون الفنانين السوريين أصبحوا الورقة الرابحة في الأعمال المشتركة مع اللبنانيين وعاملا أساسيا لنجاح تلك الأعمال وانتشارها عربيًا، موضحًا: "كفانا عنصرية عند الحديث بهذا الأمر لأنه شيء غير محبوب .. بهوليوود الممثلين تبعهم في الأصل طليان وإنجليز ويحتفون بهم كما يتم الاحتفاء بالممثل الأمريكي".

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وتابع أنه لن يعود للتمثيل والمشاركة في الدراما السورية مجددًا واصفًا وضع الدراما السورية بغير الصحي في الفترة الحالية، وببّن أن الحل البديل هو الذي أُنشئ حاليًا من دراما اجتماعية مشتركة مطالبًا باستغلال تلك الفرصة والعمل عليها.

وأشار مكسيم إلى أن عودته للدراما السورية مرتبطة بأن يكون الهدف هو الإصلاح، وتقديم إضافات جديدة، كون انطلاقته الفنية من الدراما السورية التي تحاكي الواقع وتتناول في حديثها واقع المجتمع والفساد، متابعًا: "صحيح يوجد سقف معين للحديث عن الفساد ولكن هذا هو الجذر الأساسي للدراما السورية".

وحددّ مكسيم خليل شرطًا للعودة للدراما السورية بالقول إنه لو لم تكن الدراما السورية بالمكانة نفسها التي تركها عليها أو أفضل فلن يعود، مضيفًا: "عودتي مرهونة بأن يكون هناك دراما سوريا تُخلق من سوريا جديدة .. تنطلق من السوريين وواقعهم".

مسلسل "أولاد آدم" هو التجربة الدرامية الأولى التي يكتبها السوري رامي كوسا متفردًا، ويسلط المسلسل الضوء على مبدأ أن كل بني آدم خطّاء، وتدور أحداث العمل حول ثنائيتين، الأولى بين القاضية "ديمة علم الدين" التي تجسدها ماغي بو غصن ومقدم البرامج "غسان يونس" الذي يجسده مكسيم خليل زوجين لديهما مشاكل في الإنجاب.