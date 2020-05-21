- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلنت المخرجة نيفين شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والدتها اليوم الخميس.
وكتبت: "أمي ماتت"، ولم تكشف عن تفاصيل بشأن موعد الجنازة.
فيما انهالت تعليقات عدد من نجوم الفن لمواساتها، أبرزهم المخرج هاني لاشين، الفنان تميم عبده، الناقدة ماجدة موريس، الناقد الأمير أباظة، الفنان إسماعيل شرف، الشاعر جمال بخيت، المؤلف شريف بدر الدين، الفنان صبري فواز، وآخرون.
نيفين شلبي هي مخرجة حصلت على عدد من الجوائز داخل مصر وخارجها، ولها عدد من الأفلام القصيرة والوثائقية أبرزها "التمثال"، "ومضة"، "حكاية تمرد"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة المخرجة نيفين شلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.