وفاة والدة المخرجة نيفين شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت المخرجة نيفين شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والدتها اليوم الخميس.

وكتبت: "أمي ماتت"، ولم تكشف عن تفاصيل بشأن موعد الجنازة.

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فيما انهالت تعليقات عدد من نجوم الفن لمواساتها، أبرزهم المخرج هاني لاشين، الفنان تميم عبده، الناقدة ماجدة موريس، الناقد الأمير أباظة، الفنان إسماعيل شرف، الشاعر جمال بخيت، المؤلف شريف بدر الدين، الفنان صبري فواز، وآخرون.

نيفين شلبي هي مخرجة حصلت على عدد من الجوائز داخل مصر وخارجها، ولها عدد من الأفلام القصيرة والوثائقية أبرزها "التمثال"، "ومضة"، "حكاية تمرد"، وغيرها.