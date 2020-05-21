تراند اليوم : "ضربتها بالشلوت".. تفاصيل اعتداء فتاة على زوجة المطرب محمود العسيلي

اعترف المطرب المصري، محمود العسيلي بتعرض زوجته لاعتداء بالضرب من معجبة مهووسة.

لكن في حين واجهه "شيخ الحارة" خلال استضافته في البرنامج الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس" بأن المعجبة انهالت على زوجته ضربًا بالشلوت، أقر العسيلي بواقعة الاعتداء لكنه نفى أن يكون الاعتداء بالشلوت.

وأشار العسيلي إلى أن هناك معحبة مهووسة به تلاحقه من مكان إلى مكان وكانت سببًا في إثارة المتاعب له أكثر من مرة، لافتًا إلى أنه ذات مرة تهجمت على زوجته وضربتها.

وأكد "شيخ الحارة" أن هذه المعجبة ضربت زوجته بـ"الشلوت" لكنه قال إن الأمر لم يكن كذلك. غير أنه الأول تمسك بصحة ادعائه.



