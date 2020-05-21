تفاصيل حفل كاظم الساهر في عيد الفطر

يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفله الغنائي الأول في عيد الفطر المبارك، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".+ تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".+ وأعلن كاظم عن الحفل قائلاً:"ليالي العيد الأحد 24 مايو 2020 مساءاً بتوقيت الأمارات عبر قناة المجمع الثقافي على يوتيوب". قناة المجمع الثقافي على يوتيوب". يذكر أن آخر إصدارات كاظم الغنائية كانت من خلال أغنية "متمردة" التي طرحها العام الماضي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة.



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