تفاصيل حفل كاظم الساهر في عيد الفطر

يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفله الغنائي الأول في عيد الفطر المبارك، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه الرسمي على موقعتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".+
وأعلن كاظم عن الحفل قائلاً:"ليالي العيد الأحد 24 مايو 2020 مساءاً بتوقيت الأمارات عبرقناة المجمع الثقافي على يوتيوب".
يذكر أن آخر إصدارات كاظم الغنائية كانت من خلال أغنية "متمردة" التي طرحها العام الماضي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة.
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