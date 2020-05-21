ست الكل أو عرابة بيروت بلمسات مريم نعوم

بدأت ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم بكتابة أولى حلقات مسلسلها الجديد " ست الكل " أو "عرابة بيروت".
القصة لمريم نعوم والمسلسل مكون من ٨ حلقات والتي من المقرر ان يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت قريباعلى أن يتم عرضه على احدى المنصات الالكترونية الشهيرة في أوائل العام المقبل، المسلسل تحت إشراف المنتج محمد مشيش ومن انتاج شركة I-productions.
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