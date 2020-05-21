صور..تجسيد طفولي لأبطال مسلسل "البرنس"

حقق المسلسل الرمضاني "البرنس" أصداء ناجحة لدى مشاهديه ومتابعيه، بالإضافة إلى تصدره محركات البحث المختلفة وتحقيق نسبة مشاهدة على منصات العرض المختلفة، وحصوله على مساحة كبيرة من أحاديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وأخذت شهرة المسلسل ونجاحة زاوية أخرى حيث قام مجموعة من الاطفال بتجسيد المسلسل من

خلال جلسة تصويرية تشبه إلى حد كبير شخصيات أبطال المسلسل من حيث الملامح والملابس، بالإضافة إلى تعابير الوجه التي تمثل كل شخصية في "البرنس" .

اهتمت خبيرة التجميل نور حمزة بالشكل الخارجي للأطفال، وخرجت الجلسة التصويرية بعدسة المصور

محمد رمضان

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.

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