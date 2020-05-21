حلا شيحا عن "خيانة عهد": العمل مع يسرا متعة ولعبت دور جديد

شاركت الفنانة حلا شيحا جمهورها مجموعة من الصور من انتهاء تصوير مسلسلها الرمضاني "خيانة عهد"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت حلا صور جمعتها بمجموعة من أبطال العمل أبرزهم الفنانة يسرا والفنان بيومي فؤاد،وعلقت عليها قائلة:" حبيت أشارك جمهوري بأخر أيام تصويري في خيانة عهد

اللي كنت بجد سعيدة بمشاركتي فيه بدور فرح مع الجميلة يسرا اللي بشكرها و بقولها العمل

معك له متعة خاصة و سعادتي جدا كل مرة بشوف فيهابيومي فؤاد فنان رائع

وتابعت قائلة:"بشكر استاذ جمال العدل لانه كان واثق اني ممكن اقدم دور جديد و تحدي اني حعرف أقدمه كويس بقوله متشكرة ليك والمخرج سامح عبد العزيز الرائع له روح مختلفة و احساس بالممثل عالي جدا و التفاصيل القوية

التي صنعت شخصية فرح الجبارة لولا سامح لمن تكن فرح بهذي القوة مرسي سامح عبد العزيز لعبت دور كان جديد عليا ..الخير و الشر صراع دائم و دايما الخير ينتصر".

يذكر أن "خيانة عهد"من إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وما تسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية.

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