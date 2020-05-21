شاركت الفنانة حلا شيحا جمهورها مجموعة من الصور من انتهاء تصوير مسلسلها الرمضاني "خيانة عهد"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت حلا صور جمعتها بمجموعة من أبطال العمل أبرزهم الفنانة يسرا والفنان بيومي فؤاد،وعلقت عليها قائلة:" حبيت أشارك جمهوري بأخر أيام تصويري في خيانة عهد
اللي كنت بجد سعيدة بمشاركتي فيه بدور فرح مع الجميلة يسرا اللي بشكرها و بقولها العمل
وتابعت قائلة:"بشكر استاذ جمال العدل لانه كان واثق اني ممكن اقدم دور جديد و تحدي اني حعرف أقدمه كويس بقوله متشكرة ليك والمخرج سامح عبد العزيز الرائع له روح مختلفة و احساس بالممثل عالي جدا و التفاصيل القويةالتي صنعت شخصية فرح الجبارة لولا سامح لمن تكن فرح بهذي القوة مرسي سامح عبد العزيز لعبت دور كان جديد عليا ..الخير و الشر صراع دائم و دايما الخير ينتصر".
يذكر أن "خيانة عهد"من إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وما تسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحا عن "خيانة عهد": العمل مع يسرا متعة ولعبت دور جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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