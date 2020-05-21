أبرزهم كاظم والجسمي.. أبوظبي تنظم سلسلة حفلات موسيقية عبر الإنترنت في عيد الفطر

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية البارزة عبر منصاتها الإلكترونية، وذلك خلال عيد الفطر السعيد من 23 مايو وتستمر حتى 25 مايو، لتقدم أفضل العروض الغنائية الحية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.
وتم إطلاق هذه المبادرة بهدف دعم الجماهير خلال فترة التباعد الاجتماعي وحظر السفر عالميًا، وتعد السلسلة الترفيهية جزءًا من منصة StayCurious، والتي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الشهر الماضي لتبث أفضل التجارب الافتراضية والمحتوىالتعليمي والترفيهي لمستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
كما ينضم المجمّع الثقافي لاحتفاليات عيد الفطر السعيد من خلال تنظيم بثّين حصريين لحفلين غنائيين مباشرةً عبر قناته على "يوتيوب"، ويُحيي أولهما النجم العربي كاظم الساهر يوم 24 مايو، وثانيهما المغني الإماراتي حسين الجسمي يوم 25 مايو.
يأتي تنظيم الحفلين في إطار مبادرة "الثقافة للجميع" التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي، والتي توفر
واحتفاءً بحلول عيد الفطر، يؤدي النجمان كاظم الساهر وحسين الجسمي باقة من أجمل أغانيهما الشهيرة خلال حفلين حصريين سيجري بثهما مباشرةً عبر قناة المجمّع الثقافي على منصة "يوتيوب" يومي 24 و25 مايو على التوالي، ومن المقرر أن يبدأ الحفلان في تمام الساعة السادسة مساءً.
تتضمن الفعاليات سلسلة "لايف مع فايز" باستضافة المغني والملحن الإماراتي فايز السعيد وعدد من الحفلات الأخرى التي يشارك فيها مجموعة من أبرز نجوم الفن في الشرق الأوسط مثل وليد الشامي، والنجمة اللبنانية المحبوبة يارا، ونجم الغناء السعودي بدر الشعيبي.
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