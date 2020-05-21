شاهدوا منزل نوال الكويتية .. لن تصدقوا مدى فخامته! بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تعتبر منازل المشاهير والنجوم أحد أكثر الأسرار والخفايا التي يهتم الجمهور في معرفة تفاصيلها وأشكالها من الداخل، وذلك للتعرف على المكان الذي يقضي فيه نجومهم المفضلون أوقاتهم الخاصة.

وهنا نعرض لكم بعض تفاصيل منزل الفنانة ​نوال الكويتية​ الفخم والجميل، والذي يجمع بين العصرية والكلاسيكية في آن.

واذا أردنا التركيز على بعض ما يميّز المنزل، نلاحظ في بعض الأماكن الطابع الإفريقي من خلال بعض المقتنيات أو الألوان التي تعكس الفن الإفريقي.

ومن ناحية أخرى نرى تركيز نوال في منزلها وإعطاءها أهمية للمساحات الخضراء، وذلك من خلال النباتات والجدران المطلية باللون الأخضر والمزينة بأشكال الورود.

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أما في الصالون فنلاحظ التركيز على الطبيعة إن من خلال الأثاث أو الألوان.

وأخيراً نرى التميّز أيضاً في المطبخ، حيث تمّ التركيز فيه على اللون البرتقالي الذي بدوره يدفع إلى فتح الشهية، وتكمل المشهد الكلاسيكي التحف والإكسسوارات الموزعة على الطاولات الجانبية والرفوف الزجاجية، كما تلفت صورة لها مع إبنتها حنين.‎

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