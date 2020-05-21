ميرنا وليد - بيروت - بدأت ورشة سرد تحت اشراف السيناريست ​مريم نعوم​ بكتابة أولى حلقات مسلسلها الجديد " ست الكل " او "عرابة بيروت".

القصة لمريم نعوم والمسلسل مؤلف من ٨ حلقات ومن المقرر ان يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت قريبا على ان يتم عرضه على احدى المنصات الالكترونية في أوائل العام المقبل.

الجدير ذكره ان مسلسل "ليه لأ" منتظر عرضه قريبا وتدور أحداثه في 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك في البطولة هاني عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقي ومحسن محيي الدين وعبد الرحمن أبو زهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ست الكل" او "عرابة بيروت" بلمسات مريم نعوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.