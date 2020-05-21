نداء شرارة :"أخاف من نفسي وربما أندم على ردات فعلي"

ميرنا وليد - بيروت - في إجابة على سؤال :"عندما تقفين أمام المرآة مَن ترين أولاً، الفنانة أم الطفلة التي كبرتْ وأصبحتْ ما عليه الآن؟"، قالت الفنانة الأردنية ​نداء شرارة​ :"أشاهد نفسي كبيرة دائماً، ولم أرَ نفسي صغيرةً في يوم من الأيام حتى عندما كنت صغيرة. واليوم عندما كبرت، أقول ليتني أعود طفلة صغيرة".

وعما إذا كانت تتحدث مع نفسها، قالت :"أتحدث عن نفسي عندما يتعلّق الأمر بالمستقبل، لأنني أخافه. يقيني كبير برب العالمين بأن الغد ربما يكون أفضل، ولكنني أظلّ خائفة. أعرف أن رب العالمين كتب لي الأفضل، ولكنني أخاف من نفسي ومن أن أصبح كسولة ولذا أحاول دائماً أن أضع خططاً للمستقبل كي أطوّر نفسي".

وعن الأمر الذي ندمت عليه في مسيرتها الفنية، قالت شرارة :"لم أندم على شيء في كل حياتي، ولستُ من الأشخاص الذين يندمون، لأنني أحسب قراراتي جيداً. ربما أندم على ردات فعلي لأنها تكون خاطئة أحياناً. أنا حساسة جداً، واليوم صرتُ أتعامل مع الأمور بروية أكثر".

كلام شرارة جاء ضمن مقابلتها في جريدة "الراي" الكويتية مع الزميلة هيام بنوت.