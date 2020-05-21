خاص- مديحة كنيفاتي تكشف لـ"الفن" حقيقة إرتباطها

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة السورية ​مديحة كنيفاتي​ إستيائها من إنتشار الشائعات، التي حوّلت مواقع التواصل الإجتماعي إلى نقمة، بدلاً من أن تكون نعمة.

ونفت في حديثها لموقع "الفن" خبر إرتباطها، الذي نشرته العديد من الصفحات، مشيرة إلى أنها إعتادت عليها، لكنها بالوقت نفسه ملّت من كمّ الشائعات التي يطلقها البعض.

وأكدت أنها منذ سنتين إلى الان تعرّضت للكثير من الشائعات ولا تستطيع عدها، وهو أمر مضحك مبكي.

يُذكر أن كنيفاتي تطل خلال شهر رمضان في مسلسل "​أحلى أيام​"، بشخصية "مقبولة"، كما تصوّر مشاهدها بمسلسل "​بورتريه​" في دمشق، مع المخرج السوري ​باسم سلكا​.

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