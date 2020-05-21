ب ” كانيولا ” في يده .. فنان مصري شهير يكشف تعرضه لوعكة صحية شديدة

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد محمود عبد العزيز ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشف من خلالها عن سبب اختفائه الفترة الماضية عن مواقع التواصل الإجتماعي .

حيث ظهرت في الصورة يده وبها ” كانيولا ” من أجل المحاليل الطبية بعد إصابته بنزلة معوية حادة .

وكتب محمد محمود عبد العزيز في تعليقه على الصورة : ” الحمد لله على كل حال .. اسف على إختفائى الكام يوم اللى فاتوا و السبب نزله معويه حادة ” .

وتابع : ” ربنا ما يورى حد اللى أنا شفته الكام يوم اللى فاتوا .. دعواتكم اسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا ” .