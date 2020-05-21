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كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد محمود عبد العزيز ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشف من خلالها عن سبب اختفائه الفترة الماضية عن مواقع التواصل الإجتماعي .
حيث ظهرت في الصورة يده وبها ” كانيولا ” من أجل المحاليل الطبية بعد إصابته بنزلة معوية حادة .
وكتب محمد محمود عبد العزيز في تعليقه على الصورة : ” الحمد لله على كل حال .. اسف على إختفائى الكام يوم اللى فاتوا و السبب نزله معويه حادة ” .
وتابع : ” ربنا ما يورى حد اللى أنا شفته الكام يوم اللى فاتوا .. دعواتكم اسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ب ” كانيولا ” في يده .. فنان مصري شهير يكشف تعرضه لوعكة صحية شديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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