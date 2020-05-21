ممثل مصري شهير يقتل زوجته بعد إكتشافه خيانتها له!

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 مساءً - شهدت أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل الدراما الإجتماعية “​خيانة عهد​”،الذي يُعرض ضمن السباق الرمضانى الحالي 2020 ،قتل “مروان” الذي يجسد شخصيته الممثل المصري خالد سرحان ​، زوجته “نادية”، التي تجسد شخصيتها الفنانة المصرية ​عبير صبري​، بعد إكتشافه خيانتها له مع رجل الأعمال “مجدي الصياد”، الذي يجسد شخصيته الممثل المصري رمزي العدل.

حيث إستدرج مروان زوجته نادية إلى شارع مظلم وضربها بطفاية الحريق الخاصة بالسيارة على رأسها، وسرق هاتفها ومجوهراتها، ليضلل التحقيقات وتشك النيابة بأنه حادث سرقة. وفي الوقت الذي قام فيه مروان بعملية القتل، كانت “عهد” التي تجسد شخصيتها بطلة العمل الفنانة يسرا، على علم بموعد تنفيذه العملية، لذا أرسلت “شيرين” التي تجسد شخصيتها الممثلة السورية جومانا مراد، خلف مروان لتصور فيديو له وهو يقتل زوجته، وأرسلت الفيديو لعهد. ولكن بعد ذهاب مروان إلي النيابة تظاهر بحزنه على رحيل زوجته، حتى لا يكتشف أحد بأنه القاتل. ومازالت الأحداث الدرامية في تصاعد

مسلسل “خيانة عهد” يعرض على قناة CBC وقناة الحياة فى الساعة 6:30 وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويُذكر أنه تم تغيير اسم العمل من “دهب عيرة إلى “خيانة عهد” فى اللحظات الأخيرة.