محمود العسيلي يكشف عن تعرض زوجته للضرب من معجبة

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 مساءً - حل الفنان ” محمود العسيلي ” ضيفا مع المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في برنامجها شيخ الحارة والجريئة المذاع على قناة القاهرة والناس .
وروى محمود العسيلي خلال الحلقة موقفا صعبا تعرض له مع زوجته بسبب معجبة مهووسة به .
فقال أن معجبة مجنونة كانت تلاحقه في أماكن كثيرة وسببت له المتاعب أكثر من مرة .. وفي أحد المرات لم تستطع تمالك نفسها وهجمت على زوجته وضربتها .
وأكد “شيخ الحارة” أن هذه المعجبة ضربت زوجته بـ ” الشلوت ” لكنه قال أن الأمر لم يكن كذلك .
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