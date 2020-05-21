محمود العسيلي يكشف عن تعرض زوجته للضرب من معجبة

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 مساءً - حل الفنان ” محمود العسيلي ” ضيفا مع المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في برنامجها شيخ الحارة والجريئة المذاع على قناة القاهرة والناس .

وروى محمود العسيلي خلال الحلقة موقفا صعبا تعرض له مع زوجته بسبب معجبة مهووسة به .

فقال أن معجبة مجنونة كانت تلاحقه في أماكن كثيرة وسببت له المتاعب أكثر من مرة .. وفي أحد المرات لم تستطع تمالك نفسها وهجمت على زوجته وضربتها .

وأكد “شيخ الحارة” أن هذه المعجبة ضربت زوجته بـ ” الشلوت ” لكنه قال أن الأمر لم يكن كذلك .