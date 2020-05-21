أول ظهور لدنيا بطمة بعد إعلان حملها الثاني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اطلت الفنانة المغربية دنيا بطمة على محبيها في جلسة تصوير أنيقة من داخل منزلها في أول ظهور لها بعد الإعلان عن حملها الثاني من زوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك.

نجمة Arab Idol بدت في الأشهر الأولى من حملها، حيث ظهرت مرتدية «جلابة» وردية لم تكشف عن انتفاخ بطنها بشكل واضح، مسدلة شعرها الأسود، ومتزينة بماكياج بسيط، وكان لافتاً الصالون الفخم الذي اختارت دنيا أن تطل منه على جمهورها.

دنيا أكدت أن حملها الثاني كان صعباً للغاية مثلما كان حملها في مولودتها الأولى «غزل»، لافتة إلى أنها لم تعرف بعد إذا كان الجنين ذكراً أم أنثى، وأنها ستتمكن من معرفة ذلك بعد عدة أسابيع.

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من ناحية أخرى، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش مؤخرا بإسقاط تهمة المشاركة في النصب عن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، لعدم كفاية الأدلة.

القاضي أمر أيضاً بحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة تثبت العكس، في الوقت الذي قرر فيه استمرار متابعة نجمة Arab Idol في حالة سراح مع استمرار وضعها تحت المراقبة القضائية ومواصلة سحب جواز سفرها، في الوقت الذي أمر فيه باستمرار حبس ابتسام ومتابعتها في وضعية اعتقال احتياطي.

دنيا مازالت تواجه جنح تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.