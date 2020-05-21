- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انتقدت الفنانة البحرينية شيماء سبت حلقة الفنان محيي إسماعيل في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، تقديم الفنان رامز جلال.
شيماء وصفت الحلقة بأنها سقطة كبيرة ومجردة من الإنسانية، حيث كتبت: “اليوم ما ضحكنا.. اليوم حزنا واعتصرنا ألم من هول ماحدث في البرنامج #رامز_مجنون_رسمي.. الليلة تحديداً سقطة كبيرة ووصل البرنامج الى انعدام وتجريد من الإنسانية”.
وأضافت: “في أهم محطة عربية على مستوى العالم العربي كيف سمحتوا باللي صار في حلقة اليوم من المسؤل عن اختيار الضيوف.. أنا ولا مرة خضت في أي موضوع له علاقة بمقالب رامز ودائماً أقول اذا الموضوع متعلق بفنانين شباب براحتهم يمزحون مع بعض وهم متفقين”.
وتابعت: “لكن اللي صار اليوم مع الفنان القدير محي الدين إسماعيل وهو كبير في السن ٧٣ عاما عيب وألف مرة عيب ياخي لو دافع مليون دولار له كيف يهون عليك هذا التعامل معه وين الاحترام اذا ما احترمته كفنان على الأقل احترم عمره اللي هو بعمر ابوك وما اظن انك ترضى ان ابوك يتبهدل وينهان بهذة الطريقة”.
واختتمت كلامها بقولها: “انت اليوم تعديت مرحلة المقالب الى مرحلة عدم الأخلاق.. كيف بكرة تبي أولادك يحترمونك اذا انت ما احترمت اللي اكبر منك عيب والله عيب.. اتمنى إعادة حساباتك بضيوفك..لأن كبار السن خط أحمر ما تتعداه”.
كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سبت تنتقد حلقة محيي إسماعيل في «رامز مجنون رسمي»: سقطة كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.